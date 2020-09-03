В Уфе пройдет концерт «Песни о Шиханах»

Большой концерт «Песни о Шиханах» состоится четвертого сентября на площади «Арт-Квадрата» (​Чернышевского, 88).

На мероприятии прозвучат песни российских исполнителей, в том числе «Шиханы должны жить!», записанная при участии Юрия Шевчука, и «Куштау» питерской инди-рок группы TibiDabo.

Кроме того, зрители смогут послушать рассказы защитников Куштау о том, как проходили протесты на горе.

Начало концерта – в 19.00. Вход свободный.