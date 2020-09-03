Первоначально активисты планировали провести музыкальный флешмоб, посвященный песням о шиханах. Постепенно эта идея переросла в полноценный концерт.
В Уфе пройдет концерт «Песни о Шиханах»
-
instagram.com/geoparktoratau
Большой концерт «Песни о Шиханах» состоится четвертого сентября на площади «Арт-Квадрата» (Чернышевского, 88).
На мероприятии прозвучат песни российских исполнителей, в том числе «Шиханы должны жить!», записанная при участии Юрия Шевчука, и «Куштау» питерской инди-рок группы TibiDabo.
Кроме того, зрители смогут послушать рассказы защитников Куштау о том, как проходили протесты на горе.
Начало концерта – в 19.00. Вход свободный.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.