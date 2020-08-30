Morgenshtern разыгрывает свой Mercedes-Benz среди подписчиков

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на аккаунт @n666nn102 и всех жителей трэп-дома – @slavamarlow, @aziz.aminovich и @motorollasheff.

Розыгрыш стартует тогда, когда наберется, по мнению Morgenshtern, достаточно участников. Автомобиль победителю Morgenshtern обещает доставить лично в любую страну мира.

Как мы писали ранее, сейчас Morgenshtern и Slava Marlow записывают трек для Тимати. Возможно, таким образом Алишер освобождает место в гараже под следующую тачку.