Morgenshtern и Slava Marlow записывают трек для Тимати

Ранее Morgenshtern и Slava Marlow выложили в сеть видео, в котором обращаются к Тимати с предложением создать «главный хит» его карьеры. При этом Алишер представился «гениальным маркетологом и гострайтером», а Слава – «гениальным саунд-продюсером».

Фанаты сразу же атаковали соцсети Тимати, и через некоторое время тот выдвинул свои условия: он снимет Morgenshtern и Slava Marlow в клипе так, как ему захочется, и они не смогут вносить правки, а еще он сам решит, столько рекламы будет в клипе.

27 августа Slava Marlow запостил в Instagram короткий ролик, в котором Morgenshtern и Тимати сидят в студии трэп-дома, а на фоне играет неизвестный трек. Morgenshtern репостнул это видео и подписал: «Я – новый Рики Ф». Ríckey F – это баттл-рэпер, участник турниров Versus, о котором ходили слухи, будто он писал за MC Хованского текст на баттл.

Также недавно мы писали о том, что Morgenshtern и Тимати снимали совместный клип в Сочи. Возможно, в нем будет реклама продукции «Башспирта».