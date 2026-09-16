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Кино и сериалы

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Вышел трейлер фильма «Снежная восьмерка» от уфимского режиссера Виталия Дудки

В центре сюжета – 12-летний Марк (Миша Шульц), которого мать (Ида Галич) в наказание отправила из комфортной Москву на Камчатку – к отцу-погонщику собачей упряжки (Николай Наумов).

«Снежная восьмерка» – это классическая история про взросление: о том, как меняется мир подростка, оказавшегося в суровых условиях вдали от привычной жизни, интернета и школьных товарищей.

На Камчатке Марк становится участником «Берингии» – гонок на собачьих упряжках, находит новых друзей и учится уживаться в команде и нести ответственность.

Фильм продюсировала лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2026 Роксана Санкина («Нейробатя», «Юра дворник»), режиссерское кресло занял лауреат 2024 года Виталий Дудка («Нейробатя», «Юра дворник»), соавтор сценария – Дмитрий Кирюшкин («Нейробатя»).

Съемки проходили на Камчатке при участии местных жителей, причем команда оказалась там в разгар аномальной зимы и мощнейшего циклона: был побит 146-летний рекорд по количеству выпавших осадков, непрерывные снегопады на протяжении нескольких дней парализовали жизнь городов.

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