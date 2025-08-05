Фильм «Лето. Город. Любовь» Айнура Аскарова взял Гран-при фестиваля в Альметьевске

«Лето. Город. Любовь» – это восемь историй от режиссеров из Башкортостана Айнура Аскарова, Виталия Дудки, Айсыуака Юмагулова, Руслана Юлтаева, Айдара Акманова, Айрата Абушахманова и Руслана Римовича.

На фестивале лента завоевала Гран-при и Специальный приз дирекции «Время кино».

Картину представили Айнур Аскаров и Руслан Римович, а также продюсер Анастасия Аскарова. Они рассказали историю создания фильма.

Как ожидается, осенью 2025 года «Лето. Город. Любовь» выйдет в широкий прокат в России.