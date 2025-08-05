Фильм «Лето. Город. Любовь» Айнура Аскарова взял Гран-при фестиваля в Альметьевске

В Татарстане завершился II Международный кинофестиваль зрительских симпатий «Каракуз фильм». На нем среди прочих представили и ленту Айнура Аскарова и Виталия Дудки – «Лето. Город. Любовь».
«Лето. Город. Любовь» – это восемь историй от режиссеров из Башкортостана Айнура Аскарова, Виталия Дудки, Айсыуака Юмагулова, Руслана Юлтаева, Айдара Акманова, Айрата Абушахманова и Руслана Римовича.
На фестивале лента завоевала Гран-при и Специальный приз дирекции «Время кино».
Картину представили Айнур Аскаров и Руслан Римович, а также продюсер Анастасия Аскарова. Они рассказали историю создания фильма.
Как ожидается, осенью 2025 года «Лето. Город. Любовь» выйдет в широкий прокат в России.
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