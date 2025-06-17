Киностудия «Ольмо» в поиске актеров

В соцсетях «Ольмо» объявляет о поиске актеров для будущих проектов.

«Мы ищем интересные, новые, харизматичные лица среди актеров.

Все режиссеры постоянно нуждаются в актерах, даже если уже есть те, с кем они предпочитают работать постоянно. В этом году у нас планируется несколько художественных проектов, разумеется, в них нужны актеры разного возраста (от 18 до 60+), пола и типажа», – говорится в сообщении киностудии.

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