Фильм «Двое мужчин и одна женщина» от уфимской киностудии «Ольмо» выйдет на платформе VK Видео

В дом к психотерапевту приходит незнакомый мужчина и завязывает с доктором разговор о любимой женщине и их отношениях в попытке разобраться с жизнью и с тем, кто ее разрушает.
vk.com/kino_olmo
«Двое мужчин и одна женщина» – это короткометражный триллер от уфимской киностудии «Ольмо».
Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Руслан Шайбаков, оператор – Рустем Гайсин. Главные роли исполнили Михаил Нечаев, Игорь Монич и Гузель Сафина.
«Хотелось сделать фильм, в котором разговорный формат повествования не мешал бы ему быть визуальной историей. Чтобы, помимо слов, были образы, рассказывающие историю», – так говорит о своем проекте Руслан Шайбаков.
Премьера ленты на платформе VK Видео состоится в четверг, седьмого ноября, в 14.00 по уфимскому времени.
В октябре мы писали о премьере фэнтезийной драмы «Туда, где горят фонари» от киностудии «Ольмо».
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