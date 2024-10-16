Фильм «Туда, где горят фонари» от уфимской киностудии «Ольмо» выйдет на платформе VK Видео

«Туда, где горят фонари» – это фэнтезийная разговорная драма в готическом стиле. Режиссер – Анастасия Тински, оператор – Рустем Гайсин, продюсер - Руслан Шайбаков. Главные роли исполнили Ярослав Макаров и Полина Уланова, закадровый голос принадлежит Камилю Шириязданову.

«Марго снимает номер в отеле, чтобы уйти из жизни, но ее затею рушит появление таинственного незнакомца, у которого свои планы на несчастную девушку».

Кадры из этого фильма можно было увидеть в прошлогоднем клипе исполнительницы Forever Wild.

Премьера ленты на платформе VK Видео состоится завтра, 17 октября, в 12.00.

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