Фильм «Туда, где горят фонари» от уфимской киностудии «Ольмо» выйдет на платформе VK Видео

Действие фильма разворачивается в альтернативной вселенной в 2045 году, в небольшом городке, пережившем Третью мировую войну.
«Туда, где горят фонари» – это фэнтезийная разговорная драма в готическом стиле. Режиссер – Анастасия Тински, оператор – Рустем Гайсин, продюсер - Руслан Шайбаков. Главные роли исполнили Ярослав Макаров и Полина Уланова, закадровый голос принадлежит Камилю Шириязданову.
«Марго снимает номер в отеле, чтобы уйти из жизни, но ее затею рушит появление таинственного незнакомца, у которого свои планы на несчастную девушку».
Кадры из этого фильма можно было увидеть в прошлогоднем клипе исполнительницы Forever Wild.
Премьера ленты на платформе VK Видео состоится завтра, 17 октября, в 12.00.
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