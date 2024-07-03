В Уфе состоится бесплатный показ фильма «Из Уфы с любовью» под открытым небом

Показ фильма «Из Уфы с любовью» состоится завтра, четвертого июля, в открытом кинотеатре на Набережной (под памятником Салавату Юлаеву).

Встреча с Анастасией Речистер начнется в 20.30, начало сеанса – в 21.00.

«Из Уфы с любовью» – это комедия Айнура Аскарова, вышедшая в 2017 году.

«Крепкий дом, любимая жена, куча детишек – вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Укусив, по традиции, свою суженую за ухо, когда ему было пять лет, герой считал, что счастье у него в кармане. Но когда он после службы в армии возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное – она продала обручальное кольцо, этого его "семейный клан" не простит. "Черт с ней, с невестой, – решает герой, – надо найти главную ценность семьи"».

12+, вход свободный