В Уфе пройдут кинопоказы под открытым небом

Всего запланировано три показа под открытым небом:

26 мая – «Судьба человека» по мотивам одноименного рассказа Михаила Шолохова (1959, режиссер Сергей Бондарчук);

27 мая – «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима (2021, режиссер Айнур Аскаров);

28 мая – экранизация повести Александра Грина «Алые паруса» (1961, режиссер Александр Птушко).

Все показы начинаются в 20.00

Помимо главной сцены, показы пройдут и в национальной юрте на территории перед БГПУ. Там можно будет посмотреть кинокартины, мультфильмы и видеофильмы по мотивам башкирских эпосов, сказок, легенд 26 мая (в 12.00, 17.00 и 18.00), 27 мая (в 20.00) и 28 мая (в 17.00 и 18.00).

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