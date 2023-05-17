В Уфе пройдут кинопоказы под открытым небом

В рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам» киностудия «Башкортостан» организует кинопоказы на Советской площади. По качеству изображения и звука кинотеатр под открытым небом не будет уступать обычным кинотеатрам города.
ufacity.info
Всего запланировано три показа под открытым небом:
26 мая – «Судьба человека» по мотивам одноименного рассказа Михаила Шолохова (1959, режиссер Сергей Бондарчук);
27 мая – «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима (2021, режиссер Айнур Аскаров);
28 мая – экранизация повести Александра Грина «Алые паруса» (1961, режиссер Александр Птушко).
Все показы начинаются в 20.00
Помимо главной сцены, показы пройдут и в национальной юрте на территории перед БГПУ. Там можно будет посмотреть кинокартины, мультфильмы и видеофильмы по мотивам башкирских эпосов, сказок, легенд 26 мая (в 12.00, 17.00 и 18.00), 27 мая (в 20.00) и 28 мая (в 17.00 и 18.00).
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