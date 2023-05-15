В Уфе пройдет «Библионочь-2023»

«Библионочь-2023» пройдет 27 мая. Открытие состоится на площади перед главным корпусом Национальной библиотеки имени Заки Валиди (Ленина, 4) в 18.00.

Нацбиблиотека представит специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.

На улице будут открыты интерактивное пространство «Знай своих предков» и музыкальная площадка «Муза. Слово. Музыка», игры, викторины и мастер-классы с участием детей и родителей. В самом корпусе библиотеки будет работать интерактивная зона «Большая перемена», организуют викторины, интеллектуальные игры, конкурсы и флешмобы.

Особый акцент будет сделан на встречах с авторами, издателями, педагогами и так далее, интеллектуальных играх с учащимися, лекциях профессоров и преподавателей ведущих вузов, выставках рукописей выдающихся деятелей и известных писателей.

Параллельно пройдут кинопоказы и театрализованные представления для детей и взрослых. Состоится встреча с региональным представителем – продюсером проекта «Киноуроки в школах России и Мира» Азаматом Тимиргазиным..

Также пройдут просмотр и обсуждение короткометражек «Песня ветра» (Башкортостан), «Мой танец» (Удмуртия), «Три солнца» (Чувашия), «Мост» (Саха-Якутия), «Эра» (Роскосмос), «Навсегда» (Крым), «Редкий вид» (Курская область).

В залах и отделах в течение «Библионочи» будут проходить мастер-классы и лекции: «Как создать свой комикс с нуля» и «Все что нужно знать о манге» – от книжного магазина «Между строк: книги и кофе», от педагогов Школы скорочтения «Полиматум», по арабской каллиграфии – от башкирских художников Джамиля Ахметгареева, Эдуарда Ханнанова, Джалиля Сулейманова.