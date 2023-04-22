В Москве пройдет премьера фильма «Тонкой нитью» с Салимой Усмановой

Башкортостан в ленте представляет художник и этнограф Салима Усманова, уже много лет изучающая национальный башкирский костюм.

Кроме того, музыку для фильма написал уфимец Марат Файзуллин, ранее работавший с Горленко над лентами «Атлантида Русского Севера» (2015) и «Сказки о маме» (2018), а также ответственный за саундтрек к сериалу «И это все Роберт» (2019).

«Тонкая Нить сплетает лоскуты на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием жителей пяти аутентичных регионов России. Герои фильма, художники и модельеры, пройдут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками удивительных обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни.

Драма, комедия, фантасмагория – все связано тонкой нитью с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и новыми их прочтениями».

Премьера «Тонкой нитью» состоится 31 мая в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

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