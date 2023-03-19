BadComedian выпустил обзор на «Нападение на Рио Браво»

Свежий фильм Александра Невского просто не мог обойтись без обзора кинокритика Евгения Баженова. На этот раз «Арни курильщика» попытался снять брутальный вестерн.
Обзор BadComedian на «Нападение на Рио Браво» можно посмотреть на его официальном YouTube-канале (ненормативная лексика).
Сам Невский (настоящая фамилия – Курицын) был продюсером ленты и сыграл в ней главную роль. Режиссерское кресло занял Джо Корнет, который ранее снял несколько нишевых фильмов.
Как мы писали ранее, с этим фильмом вышла забавная история: сразу после премьеры фанаты BadComedian, который и сделал Невского мемным персонажем, набежали на крупнейший в рунете кинопортал и поставили «Нападение на Рио Браво» наивысшие оценки.
Фильм очень быстро набрал рейтинг 9,4 и 25 января возглавил топ «Кинопоиска», обойдя «Зеленую милю», «Список Шиндлера», «Побег из Шоушенка» и другие шедевры. При этом у него было всего две рецензии – отрицательная и нейтральная.
Вскоре администрация «Кинопоиска» обнулила рейтинг фильма, и они недоступен до сих пор.
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