BadComedian выпустил обзор на «Нападение на Рио Браво»

Обзор BadComedian на «Нападение на Рио Браво» можно посмотреть на его официальном YouTube-канале (ненормативная лексика).

Сам Невский (настоящая фамилия – Курицын) был продюсером ленты и сыграл в ней главную роль. Режиссерское кресло занял Джо Корнет, который ранее снял несколько нишевых фильмов.

Как мы писали ранее, с этим фильмом вышла забавная история: сразу после премьеры фанаты BadComedian, который и сделал Невского мемным персонажем, набежали на крупнейший в рунете кинопортал и поставили «Нападение на Рио Браво» наивысшие оценки.

Фильм очень быстро набрал рейтинг 9,4 и 25 января возглавил топ «Кинопоиска», обойдя «Зеленую милю», «Список Шиндлера», «Побег из Шоушенка» и другие шедевры. При этом у него было всего две рецензии – отрицательная и нейтральная.

Вскоре администрация «Кинопоиска» обнулила рейтинг фильма, и они недоступен до сих пор.

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