«Кинопоиск» обнулил оценки фильма «Нападение на Рио Браво» из-за фанатов BadComedian

Речь идет о вестерне «Нападение на Рио Браво», который, как и все, что снимает Невский, относится к категории B.

Премьера состоялась 23 января, сразу после этого фанаты кинокритика BadComedian, который выпустил много обзоров на фильмы Невского и сделал его мемным персонажем, набежали на «Кинопоиск» и другие аналогичные порталы и поставили «Нападению на Рио Браво» 8-10 баллов.