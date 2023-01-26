«Кинопоиск» обнулил оценки фильма «Нападение на Рио Браво» из-за фанатов BadComedian

Пранк, который зашел слишком далеко: руководство крупнейшего в рунете кинопортала убрало из топа новый фильм Александра Невского.
Речь идет о вестерне «Нападение на Рио Браво», который, как и все, что снимает Невский, относится к категории B.
Премьера состоялась 23 января, сразу после этого фанаты кинокритика BadComedian, который выпустил много обзоров на фильмы Невского и сделал его мемным персонажем, набежали на «Кинопоиск» и другие аналогичные порталы и поставили «Нападению на Рио Браво» 8-10 баллов.
Фильм очень быстро набрал рейтинг 9,4 и 25 января возглавил топ «Кинопоиска», обойдя «Зеленую милю», «Список Шиндлера», «Побег из Шоушенка» и другие шедевры. При этом у него всего две рецензии – отрицательная и нейтральная.
Сегодня, 26 января, рейтинг фильма обнулили. На «Кинопоиске» указано, что оценок недостаточно, рейтинг формируется.
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