18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Кинопоиск» обнулил оценки фильма «Нападение на Рио Браво» из-за фанатов BadComedian

Поделиться:

Пранк, который зашел слишком далеко: руководство крупнейшего в рунете кинопортала убрало из топа новый фильм Александра Невского.

Речь идет о вестерне «Нападение на Рио Браво», который, как и все, что снимает Невский, относится к категории B.

Премьера состоялась 23 января, сразу после этого фанаты кинокритика BadComedian, который выпустил много обзоров на фильмы Невского и сделал его мемным персонажем, набежали на «Кинопоиск» и другие аналогичные порталы и поставили «Нападению на Рио Браво» 8-10 баллов.

Фильм очень быстро набрал рейтинг 9,4 и 25 января возглавил топ «Кинопоиска», обойдя «Зеленую милю», «Список Шиндлера», «Побег из Шоушенка» и другие шедевры. При этом у него всего две рецензии – отрицательная и нейтральная.

Сегодня, 26 января, рейтинг фильма обнулили. На «Кинопоиске» указано, что оценок недостаточно, рейтинг формируется.

BadComedian выпустил обзор на фильм «Елки 8», который снимался в Уфе

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: