BadComedian выпустил обзор на фильм «Елки 8», который снимался в Уфе

Обзор можно посмотреть на официальном YouTube-канале BadComedian (ненормативная лексика).

Премьера «Елки 8» состоялась в 2021 году, но тогда фильм показали только в некоторых кинотеатрах. Не совсем понятно, почему BadComedian решил посвятить новогодний обзор ему, учитывая, что в кинотеатрах уже идет «Елки 9» – наверное, для коллекции.

Одна из новелл ленты снималась в Уфе, многие уфимцы были в массовке. Сразу после выхода фильм разнесли как критики, так и зрители, обругав авторов за безыдейность и откровенную халтуру.

Это только второй кинообзор BadComedian в текущем году: в октябре Евгений высмеял попытку сестер Вачовски заработать денег, опошлив собственный шедевр «Матрицу».

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