BadComedian выпустил обзор на фильм «Елки 8», который снимался в Уфе

На этот раз в традиционном новогоднем обзоре от популярного российского кинокритика Евгения Баженова досталось восьмым «Елкам», которые он окрестил «днищем бесконечности».
Обзор можно посмотреть на официальном YouTube-канале BadComedian (ненормативная лексика).
Премьера «Елки 8» состоялась в 2021 году, но тогда фильм показали только в некоторых кинотеатрах. Не совсем понятно, почему BadComedian решил посвятить новогодний обзор ему, учитывая, что в кинотеатрах уже идет «Елки 9» – наверное, для коллекции.
Одна из новелл ленты снималась в Уфе, многие уфимцы были в массовке. Сразу после выхода фильм разнесли как критики, так и зрители, обругав авторов за безыдейность и откровенную халтуру.
Это только второй кинообзор BadComedian в текущем году: в октябре Евгений высмеял попытку сестер Вачовски заработать денег, опошлив собственный шедевр «Матрицу».
16+
Комментарии (0)