18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

BadComedian выпустил обзор на фильм «Елки 8», который снимался в Уфе

Поделиться:

На этот раз в традиционном новогоднем обзоре от популярного российского кинокритика Евгения Баженова досталось восьмым «Елкам», которые он окрестил «днищем бесконечности».

Обзор можно посмотреть на официальном YouTube-канале BadComedian (ненормативная лексика).

Премьера «Елки 8» состоялась в 2021 году, но тогда фильм показали только в некоторых кинотеатрах. Не совсем понятно, почему BadComedian решил посвятить новогодний обзор ему, учитывая, что в кинотеатрах уже идет «Елки 9» – наверное, для коллекции.

Одна из новелл ленты снималась в Уфе, многие уфимцы были в массовке. Сразу после выхода фильм разнесли как критики, так и зрители, обругав авторов за безыдейность и откровенную халтуру.

Это только второй кинообзор BadComedian в текущем году: в октябре Евгений высмеял попытку сестер Вачовски заработать денег, опошлив собственный шедевр «Матрицу».

16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: