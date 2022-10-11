BadComedian выпустил обзор на «Матрица: Воскрешение»

Новой «Матрице» уже досталось от большинства кинокритиков мира. Теперь послушаем мнение популярного российского кинокритика Евгения Баженова.
Обзор можно посмотреть на официальном YouTube-канале BadComedian (ненормативная лексика).
Фильм «Матрица: Воскрешение» вышел на экраны в 2021 году, главные роли в нем, как и в оригинальной трилогии, исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Четвертую часть фанаты раскритиковали за невнятный сюжет с ужасными диалогами, плохую операторскую работу, вторичность, попытку выехать на ностальгии и общую ненужность для вселенной «Матрицы» в целом.
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