18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В уфимском ТРЦ «Меркурий» после пожара открывается кинотеатр

Поделиться:

Пресс-служба компании «Глобал Синема» сообщает о планируемом возобновлении работы кинотеатра в ТРЦ «Меркурий».

На данный момент на сайте кинотеатра ближайшие билеты можно купить на первое января, но, судя по рекламе, показы будут и 29 декабря.

Кинотеатр закрылся после пожара, случившегося девятого сентября. Огонь полностью уничтожил крышу первого корпуса и повредил второй.

12 ноября возобновил работу третий корпус «Меркурия» (вход со стороны улицы Рыбакова).

Ранее мы писали о том, что следователи не исключают поджог. Первоначально считалось, что возгорание произошло из-за неисправной проводки, но местные продавцы говорили, что, возможно, кто-то не выключил обогреватель.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: