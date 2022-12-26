В уфимском ТРЦ «Меркурий» после пожара открывается кинотеатр

На данный момент на сайте кинотеатра ближайшие билеты можно купить на первое января, но, судя по рекламе, показы будут и 29 декабря.

Кинотеатр закрылся после пожара, случившегося девятого сентября. Огонь полностью уничтожил крышу первого корпуса и повредил второй.

12 ноября возобновил работу третий корпус «Меркурия» (вход со стороны улицы Рыбакова).

Ранее мы писали о том, что следователи не исключают поджог. Первоначально считалось, что возгорание произошло из-за неисправной проводки, но местные продавцы говорили, что, возможно, кто-то не выключил обогреватель.