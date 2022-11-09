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Названа причина пожара в ТРЦ «Меркурий»

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Пожар в уфимском ТРЦ «Меркурий» начался вечером девятого сентября, общая площадь горения составила 5,4 тыс. кв. м.

Фото: Денис Кладов

Как сообщает издание UFA.AIF.RU со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, причиной пожара считают поджог.

Подчеркиваем, что это неофициальная информация, расследование еще не завершено. Ранее мы писали о том, что происшествием заинтересовалась прокуратура.

Первоначально считалось, что возгорание произошло из-за неисправной проводки, но местные продавцы не исключали, что кто-то не выключил обогреватель.

При задымлении сработала пожарная сигнализация, посетители, персонал и животные из контактного зоопарка были эвакуированы на улицу, никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил крышу первого корпуса и повредил второй. Как ожидается, восстановление торгового центра завершится к началу 2023 года.

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