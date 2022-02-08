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Герой мемов про гачимучи подарил BadComedian свою коллекционную фигурку

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Легендарный dungeon master Ван Даркхольм ранее снялся в роли Деда Мороза в новогоднем обзоре Евгения Баженова.

instagram.com/evgenbad

В Instagram Баженов сообщил о том, что Ван Даркхольм подарил ему свою коллекционную фигурку со сменными головами (в маске и без):

«Пришел-таки подарок от Ван Даркхольма. Thank you, dungeon master!» – подписал блогер это фото.

После выхода обзора Даркхольм поблагодарил BadComedian за приглашение на съемки:

«Спасибо тебе, BadComedian. Для меня было честью появиться в твоем новогоднем видео на YouTube. Прошу прощения за свой плохой русский. Я и на английском говорю едва», – написал Даркхольм первого января, добавив по-русски: «Евгений очень красивый».

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