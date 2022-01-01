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Кино и сериалы

BadComedian выпустил новогодний обзор трех фильмов

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На этот раз в традиционном новогоднем обзоре Евгений Баженов прошелся по новой части «Один дома», индийской версии «Иронии судьбы» и по провальной мелодраме 2019 года «Новогодний ремонт».

Обзор в первые несколько часов набрал почти 2,5 млн просмотров и занял первую строчку на вкладе «В тренде».

Больше всего досталось комедии «Один дома» 2021 года выпуска, которую за провальный сюжет и плохую актерскую игру разгромили уже все зрители и критики.

По сюжету, главный герой по имени Макс, которого сыграл 12-летний Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»), остается один дома, когда вся его семья уехала на каникулы в Японию, и защищает фамильную реликвию от грабителей.

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