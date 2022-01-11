Илья Варламов: «В 2022 году я хочу снять большой фильм про Уфу»

Блогер-урбанист Илья Варламов в соцсетях посвятил пост своему 38-летию и поделился планами на этот год.
instagram.com/varlamov
«38! Постарел еще на год. Итоги подведены, самое время что-то запланировать. Конечно, планы, особенно в наше время, дело неблагодарное, но надо куда-то стремиться.
Итак!
В 2022 году я хочу:
– посетить Кемеровскую, Амурскую и Курганскую области, Ненецкий АО, Хакасию и Адыгею. Весной добраться до Тикси;
– попасть в Ливию;
– пробежать два марафона: римский 27 марта (время не важно) и берлинский осенью (за 3.30);
– открыть, наконец, англоязычный Ютуб-канал и подучить английский;
– продать свой легендарный твит (я продал все свои доллары…) в виде NFT и отбить потери;
– снять большой фильм про Уфу;
– дайвинг на Галапагосах;
– изучить, наконец, зимнюю Финляндию, велосипед в Оулу;
– допинать иногента Смирнова, он знает, на какую тему;
– 4 млн на "Ютубе";
– в 10 раз увеличить продажи кофе;
– остаться в России (желательно на свободе)», – написал Варламов.
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