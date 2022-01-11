Илья Варламов: «В 2022 году я хочу снять большой фильм про Уфу»

«38! Постарел еще на год. Итоги подведены, самое время что-то запланировать. Конечно, планы, особенно в наше время, дело неблагодарное, но надо куда-то стремиться.

Итак!

В 2022 году я хочу:

– посетить Кемеровскую, Амурскую и Курганскую области, Ненецкий АО, Хакасию и Адыгею. Весной добраться до Тикси;

– попасть в Ливию;

– пробежать два марафона: римский 27 марта (время не важно) и берлинский осенью (за 3.30);

– открыть, наконец, англоязычный Ютуб-канал и подучить английский;

– продать свой легендарный твит (я продал все свои доллары…) в виде NFT и отбить потери;

– снять большой фильм про Уфу;

– дайвинг на Галапагосах;

– изучить, наконец, зимнюю Финляндию, велосипед в Оулу;

– допинать иногента Смирнова, он знает, на какую тему;

– 4 млн на "Ютубе";

– в 10 раз увеличить продажи кофе;

– остаться в России (желательно на свободе)», – написал Варламов.