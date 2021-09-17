Варламов высмеял «Великое предвыборное открытие светофора» в Уфе

Героем очередного выпуска стала Уфа, а именно запуск регулируемого светофора на перекрестке улиц Пушкина и Театральная.

«В России стартуют выборы, поэтому количество великих открытий на этой неделе увеличилось вдвое. В Уфе чиновники и депутаты от "Единой России" торжественно открыли... светофор!

Депутат Госдумы от Башкортостана Зариф Байгускаров вдруг открыл для себя, что "ежедневно дорогу в этом месте с риском для жизни перебегали сотни студентов и преподователей" [орфография сохранена].

В общем, уфимская классика. Переход ликвидировали ради машинок, покалечили несколько человек, перед выборами придумали переход вернуть. Делаем ставки: когда светофор отсюда снова уберут в интересах водителей?

Через улицу от БГМУ – сквер, театр, администрация Кировского района, Гостиный двор и ещё один вуз, УГАТУ. Но на улице Пушкина был бессветофорный участок длиной 360 метров. Соответственно, пешеходам с Театральной улицы и студентам медвуза надо было идти к одному из двух перекрестков.

Самое дикое, что новую зебру и светофор они открыли, но про островок безопасности на 7-полосной трассе "забыли". А он здесь просто необходим, иначе наезды на пешеходов не прекратятся: сама среда провоцирует водителей гонять.

Насколько я помню, все мэры Уфы с начала 2000-х были единороссами. Что мешало оборудовать безопасный переход в этом месте ещё 10 или 15 лет назад?

А мешало как раз их стремление превратить городскую улицу в шоссе и вытеснить с нее пешеходов. То есть благодаря одним единороссам здесь 7 раз сбили людей, а теперь пришли другие и удивляются: "Ой, а кто это сделал?"

Сейчас они выдают элементарную установку светофора возле вуза за невероятное достижение "Единой России". Вообще-то, в таких местах светофоры должны появляться сами собой, без привязки к выборам и партиям. Сложно себе представить, чтобы в условном Берлине какой-нибудь депутат Бундестага выступил на открытии обычного светофора. Но наши города настолько враждебны к пешеходам, что даже появление нового перехода кажется чудом», – пишет Илья Варламов.