BadComedian выпустил обзор на фильм «Зоя»

Премьера байопика «Зоя» состоялась в январе 2021 года. В нем рассказывается о подвиге советской разведчицы Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза.
В лучших традициях современного российского кинематографа реальную и хорошо изученную историю перевернули, опошлили, нагнали эпичности и просто откровенно плохо подали, к чему и сводятся претензии BadComedian.
По этическим соображениями этот ролик он даже выпустил без монетизации. Обзор можно посмотреть на канале блогера (нецензурная лексика).
Стоит отметить, что на «Кинопоиске» оценка у фильма сейчас 3.9 (очень плохо), а шквал отрицательных рецензий накрыл его сразу после премьеры, то есть задолго до выхода обзора.
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