BadComedian выпустил обзор на фильм «Зоя»

В лучших традициях современного российского кинематографа реальную и хорошо изученную историю перевернули, опошлили, нагнали эпичности и просто откровенно плохо подали, к чему и сводятся претензии BadComedian.

По этическим соображениями этот ролик он даже выпустил без монетизации. Обзор можно посмотреть на канале блогера (нецензурная лексика).

Стоит отметить, что на «Кинопоиске» оценка у фильма сейчас 3.9 (очень плохо), а шквал отрицательных рецензий накрыл его сразу после премьеры, то есть задолго до выхода обзора.