BadComedian выпустит обзор на «Непосредственно Каха!»

«К созданию нового обзора приступаю», – подписал BadComedian это фото в Instagram. Комментаторы опознали на экране кадр из фильма «Непосредственно Каха!»

«Непосредственно Каха!» – вышедшая в 2020 году комедия от Виктора Шамирова, знакомого зрителям по комедии «Упражнения в прекрасном» и драме «Со мною вот что происходит» (в обеих сыграл Гоша Куценко).

По сюжету, некий Каха, собравший в себе все стереотипы о кавказских мужчинах, должен на своей «копейке» обогнать новенькую BMW антагониста, чтобы завоевать сердце прекрасной Софы.

Этот фильм – первое появление на большом экране персонажей популярного веб-сериала, выпуски которого набирают миллионы просмотров на YouTube.