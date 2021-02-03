В Уфе закрылся кинотеатр «Искра IMAX»

«Уважаемые гости! Кинокомплекс "Искра IMAX" временно закрыт для посещения с первого февраля 2021 года. Об открытии сообщим дополнительно. Следите за новостями», – говорится в группе кинотеатра в «ВКонтакте».

На сайте указано, что временно закрыты филиалы не только в Уфе, но и в Салавате, причины не уточняются, дата открытия также не обнародована.

Второго февраля мы писали о том, что в ближайшее время закроется и бар Rock's cafe на проспекте Октября, в котором выступали российские и зарубежные рок-группы с 2011 года.