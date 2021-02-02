В Уфе закрывается Rock's Cafe

Бар Rock's cafe располагается в здании бывшего кинотеатра имени Юрия Гагарина (проспект Октября, 79/1).

«Друзья! Братья! Сестры! Никаких больше вечеринок! Все, совсем, навсегда! Это четыре прощальные с "Роксом" вечеринки! В марте этого года нам исполнилось бы 10 лет! Но не судьба!!!» – сообщают организаторы на страницах в соцсетях.

Впервые в этом здании ночной клуб открылся еще в 1998 году, долгое время там располагались клуб «Правда» и Pravda Bar, с 2011 года их сменило заведение Rock's cafe, где выступали многие российские и зарубежные рок-группы. Что теперь будет в этом здании – пока неизвестно.