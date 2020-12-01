Баста рассказал об отношении к BadComedian в шоу Ксении Собчак

«Все, чем занимается BadComedian в контексте его обзоров, это, естественно, манипуляция. Это интересно, я, честно говоря, во многом с ним согласен, и то, что он делает, мне нравится. Насколько я знаю, он социалист и у него такие взгляды.

Когда BadComedian выпустил этот сатирический ролик, я ему позвонил и сказал: "Женя, а почему ты, как объективный и честный человек, не набрал меня и хотя бы не спросил моего мнения? Ты же понимаешь, что 80% того, что там написано, это передергивание и манипуляция, зачем это было?"

Он сказал: "Твое высказывание обидело моего папу". И я понял, что, возможно, своим неаккуратным и нетактичным высказыванием обидел большое количество людей. И после этого записал сообщение, в котором признался, что мне неприятно, что мое высказывание могло кого-то обидеть и задеть», – сказал Баста.

BadComedian – уроженец Стерлитамака Евгений Баженов. Приобрел известность благодаря метким обзорам российских и зарубежных фильмов, которые собирают многомиллионные просмотры и активно расхватываются на мемы пользователями сети. По мнению многих СМИ, Баженов является главным кинокритиком российского YouTube.