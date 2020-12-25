Драма «Северный ветер» вошла конкурс Международного Роттердамского кинофестиваля

«Рады сообщить, друзья, что наш фильм «Северный ветер» вошел в конкурс Big Screen Competition Международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет в Нидерландах с первого по седьмое февраля.

А в России мы, несмотря ни на что, выйдем в феврале 2021 года. У нас композитор картины – Земфира!» – написала в Instagram Рената Литвинова.

Роттердамский кинофестиваль проводится с 1972 года. Всего за всю историю на нем были представлены шесть российских кинолент, в том числе драма Василия Сигарева «Жить» (2011).

Первоначально планировалось, что премьера «Северного ветра» состоится 26 ноября, но из-за ограничений в кинотеатрах по всей России ее перенесли на февраль 2021 года.