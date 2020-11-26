В Уфе пройдет показ документального фильма «Робин Чикас»

Это реальная история уфимок Виктории Валиковой и Карины Башаровой, которые уехали в Гватемалу и на пожертвования построили там и в Никарагуа две больницы для бедных слоев населения.

Показ пройдет 30 ноября в 19.00 в ресторане «БрауХаус». Купить билет можно, сделав пожертвование от 500 рублей на сайте благотворительного проекта Health&Help.

Кроме однозначного акцента на благотворительность, в этой картине нашлось место для обнаженки, тропических болезней, контрабанды лекарств, мужиков с оружием, поисков спонсоров и настоящей любви.