Лена Погребижская выпустила интервью с Викторией Валиковой и Кариной Башаровой

В 2015 году Виктория Валикова и Карина Башарова основали некоммерческую организацию Health&Help, организовали волонтерское движение и на пожертвования построили клиники в отдаленных районах Гватемалы и Никарагуа. О том, как зародился этот проект, Виктория рассказала нам ранее в интервью. В 2020 году Валикова с мужем перебралась в Уфу, сейчас ждет ребенка и оформляет бумаги на усыновление.

«Вика работала врачом инфекционистом в Уфе, и когда она в промежутке немного поработала в Гватемале, она прямо-таки не смогла забыть то, что там увидела. Как люди умирают просто потому, что нет у них одной таблетки и нет никакого врача на горизонте.

И Вика мечтала построить там больницу. Спокойно могла мечтать до пенсии, наверное. Однажды она случайно встретилась с ученицей 10 класса Кариной. И Карина сказала – а что, давай построим! И Карина стала стратегом и организатором проекта в свободное от школы время. Плюс она еще работала официанткой, поэтому заработала себе на билеты в Гватемалу (а это дорого).

В общем, опуская подробности, скажу что они улетели в Гватемалу, всех убедили – от местных мачо до министерства здравоохранения, от волонтеров до инвесторов. Две хорошие клиники в итоге они построили, и сейчас у них международная волонтерская организация и так далее. В этом видео Вика и Карина будут рассказывать как же они это все сделали», – написала Погребижская, анонсируя видео в соцсетях.