В Уфе пройдет «Неделя немецкого кино»

Показы в «Арт-Квадрате» начнутся 12 октября, каждый день в 19.00 будут показывать по одному фильму (описание: kinopoisk.ru).

12 октября, 19.00: «На пределе» (2017). Драма, криминал.

«Идеальная жизнь немки Кати в один миг превратилась в руины – в результате взрыва погибли ее муж и сын. Женщина всевозможными способами пытается заглушить боль утраты, и когда она уже находится на грани отчаяния, полиция приходит к выводу, что взрыв был устроен националистами».

13 октября, 19.00: «Моя заветная мечта» (2011). Драма, спорт.

«Английский учитель в 70-е годы ХIX-го века поступает в немецкую школу для мальчиков. Чтобы наладить контакт с учениками он представляет им практически неизвестную в Германии игру – футбол. Вскоре его методы работы начинают вызывать недовольство со стороны руководства школы».

14 октября, 19.00: «Транзит» (2018). Фантастика, драма.

«Немецкие войска находятся недалеко от Парижа. В последний момент Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под личностью Вайделя Георг пытается проникнуть на корабль, чтобы покинуть страну. Но ему приходится застрять в местном отеле, договариваясь о бегстве. Когда же он встречает таинственную Мари, его планы меняются».

15 октября, 19.00: «Гундерманн» (2018). Драма, биография, музыка.

«Герхард Гундерманн – экскаваторщик из социалистического Берлина и фронтмен пролетарской рок-группы. Он был убежденным коммунистом, не раз попадал на обложки газет, а однажды при всех спросил у партийного босса, почему тот приехал к шахтерам на западной машине. Музыкант годами вдохновлял слушателей, слыл героем рабочего класса и в то же время тайно работал на Министерство государственной безопасности ГДР».

16 октября, 19.00: «Зачетный препод» (2013). Комедия.

«Незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он отправляется на поиски награбленной добычи, которая была спрятана на стройке. Вместе с подружкой они думали, что там идёт всего-навсего прокладка труб. Каково же удивление горе-грабителя, когда он обнаруживает на нужном месте новенький школьный спортзал!»