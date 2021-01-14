Скульптура «Аленки» обойдется «Башспирту» как минимум в миллион рублей

Скульптуру установили 18 декабря в Воронежской области по случаю 250-летия населенного пункта. Вскоре после этого ее демонтировали: из-за необычной внешности «Аленка» стала мемом в сети, ее называют символом то 2020 года, то общего упадка.

Сразу за оглашением решения несколько коллекционеров и крупных компаний, в том числе производитель алкоголя «Башспирт», объявили о желании выкупить ее.

Аукцион состоится в начале февраля, и еще до открытия приема заявок ценность скульптуры на волне хайпа возросла: стартовая цена составит один миллион рублей.

Ранее в «Башспирте» заявили, что если удастся выиграть торги, обойдя 50 конкурентов, «Аленка» может быть установлена на одной из уфимских площадок.