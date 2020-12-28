Скандальный памятник Аленке могут перевезти в Уфу

Внешность Аленки показалась пользователям сети примечательной и памятник мгновенно стал мемом, правда, обычно в негативном контексте.

В итоге через несколько дней после установки памятник решили демонтировать, сразу после оглашения решения несколько крупных компаний и коллекционеров объявили о желании выкупить его.

Как сообщает РБК, одной из этих компаний стал производитель алкоголя «Башспирт»: завод примет участие в открытом аукционе. В случае выкупа Аленка может стать олицетворением контрафактной алкогольной продукции на рынке. «Башспирт» также планирует договориться с мэрией об установке памятника на одной из уфимских площадок.