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Экология

В Башкортостане по-прежнему запрещено разводить костры в лесах

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Заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по республике Петр Ильин отчитался по обстановке с лесными пожарами на второе августа.

По словам Ильина, новых очагов лесных пожаров за последние сутки не зарегистрировано, пожар в Белорецком районе полностью потушен на площади 0,4 га, пострадавших нет, ближайшему населенному пункту угрозы нет. Ситуация на контроле.

«Ну а я напоминаю, что на территории республики действует особый противопожарный режим, а это значит, что сжигать траву и разводить костры строго запрещено.

На мангале жарить шашлыки можно, но только не в лесах. При приготовлении шашлыка на мангале нужно соблюдать требования пожарной безопасности, потому что к нам достаточно часто поступают сообщения о связанных с этим происшествиях», – сказал Ильин.

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