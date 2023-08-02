В Башкортостане по-прежнему запрещено разводить костры в лесах

По словам Ильина, новых очагов лесных пожаров за последние сутки не зарегистрировано, пожар в Белорецком районе полностью потушен на площади 0,4 га, пострадавших нет, ближайшему населенному пункту угрозы нет. Ситуация на контроле.

«Ну а я напоминаю, что на территории республики действует особый противопожарный режим, а это значит, что сжигать траву и разводить костры строго запрещено.

На мангале жарить шашлыки можно, но только не в лесах. При приготовлении шашлыка на мангале нужно соблюдать требования пожарной безопасности, потому что к нам достаточно часто поступают сообщения о связанных с этим происшествиях», – сказал Ильин.