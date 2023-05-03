18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе за разведение костра в лесу могут оштрафовать на 20 тыс. рублей

Поделиться:

С 17 апреля до 15 мая 2023 года на территории республики действует особый противопожарный режим. Администрация Уфы напоминает о действующих в это время штрафах.

ufacity.info

Разводить костры строго запрещено в парках, лесных массивах, у прибрежных зон, на приусадебных участках. Ранее в ЦУР Башкортостан объяснили, что можно развести огонь на своем приусадебном участке в СНТ, на огороде или даче, если соблюдаются правила пожарной безопасности.

До 15 мая включительно запрещено посещать леса, если вы не работник леса и не арендатор, въезжать в лес на автомобиле тоже нельзя.

Штрафы за нарушение особого противопожарного режима:

– для граждан: от 10 до 20 тыс. руб.;

– для должностных лиц: от 30 до 60 тыс. руб.;

– для юридических лиц: от 400 до 800 тыс. руб.

Штрафы за нарушение запрета въезда в лес:

– для граждан: от 40 до 50 тыс. руб.;

– для юридических лиц: от 600 тыс. до 1 млн руб.

Если посещение леса привело к пожару – предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: