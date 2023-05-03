В Уфе за разведение костра в лесу могут оштрафовать на 20 тыс. рублей

Разводить костры строго запрещено в парках, лесных массивах, у прибрежных зон, на приусадебных участках. Ранее в ЦУР Башкортостан объяснили, что можно развести огонь на своем приусадебном участке в СНТ, на огороде или даче, если соблюдаются правила пожарной безопасности.

До 15 мая включительно запрещено посещать леса, если вы не работник леса и не арендатор, въезжать в лес на автомобиле тоже нельзя.

Штрафы за нарушение особого противопожарного режима:

– для граждан: от 10 до 20 тыс. руб.;

– для должностных лиц: от 30 до 60 тыс. руб.;

– для юридических лиц: от 400 до 800 тыс. руб.

Штрафы за нарушение запрета въезда в лес:

– для граждан: от 40 до 50 тыс. руб.;

– для юридических лиц: от 600 тыс. до 1 млн руб.

Если посещение леса привело к пожару – предусмотрено лишение свободы до трех лет.