В Башкортостане лишенного лицензии мусорного оператора заменили другим

На вчерашнем совещании в правительстве министр экологии республики Нияз Фазылов сообщил о том, что до конца дня планируют утвердить временного оператора в эти районы.

Им стало ООО «Эко-Сити», соглашение сроком на один год уже подписано. В ближайшее время новый регоператор откроет офисы в аждом муниципальном районе и городском округе в зоне деятельности №2.

«Ситуация с вывозом отходов на территории пяти муниципальных образований будет стабилизирована», – пообещал министр.