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Экология

В Башкортостане лишенного лицензии мусорного оператора заменили другим

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Со вчерашнего дня, 17 июля, прекращено действие лицензии организации «Дюртюлимелиоводстрой», которая вывозила мусор в северных районах республики.

Фото: Нияз Фазылов

На вчерашнем совещании в правительстве министр экологии республики Нияз Фазылов сообщил о том, что до конца дня планируют утвердить временного оператора в эти районы.

Им стало ООО «Эко-Сити», соглашение сроком на один год уже подписано. В ближайшее время новый регоператор откроет офисы в аждом муниципальном районе и городском округе в зоне деятельности №2.

«Ситуация с вывозом отходов на территории пяти муниципальных образований будет стабилизирована», – пообещал министр.

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