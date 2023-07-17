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Радий Хабиров о ситуации с «Дюртюлимелиоводстрой»: «Они начинают самую настоящую войну»

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Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал сообщения о том, что один из региональных операторов по обращению с отходами сегодня, 17 июля, официально лишился лицензии.

«Мы готовы работать и работаем с любыми структурами. Но сколько мы работаем, столько и мучаемся с этим "Дюртюлимелиоводстрой".

Спасибо за то, что такое решение приняли, и попрошу две вещи сделать: первое – как говорится, упавший флаг поднять и вести эту работу.

Второе – особо прошу глав муниципалитетов, на которых якобы работал "Дюртюлимелиоводстрой" – хотя по факту в большей степени не работал – уделите больше внимания этой сфере, потому что очень много жалоб, мне постоянно кидали фотографии страшные с неубранных площадок.

И людям нужно помочь и объяснить, что происходит. Не надо, чтобы сейчас двойные платежки пошли или еще что-то нашлось. Они начинают самую настоящую войну с нами. Спокойно заменить и работать дальше, а они пусть вывозят в других местах, если кого-то устроит такая работа», – сказал Радий Хабиров.

Власти опровергли информацию о том, что «Дюртюлимелиоводстрой» возобновила вывоз мусора

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