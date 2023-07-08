В Уфе 5 дней подряд фиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали ежедневно с третьего по седьмое июля.

Третьего июля на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) в течение всего дня и до 19.00 четвертого июля концентрация формальдегида колебалась от 1,2 до 3 ПДК.

Также в эти дни превышения ПДК по изопропилбензолу регистрировались на ПНЗ №5, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) и ПНЗ №17 (Гафури, 101) в диапазоне от 1,1 до 4,9 ПДК.

Пятого июля с 7.00 до 19.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация формальдегида колебалась от 1,2 до 4,4 ПДК;

там же концентрация изопропилбензола составила 4,4 ПДК;

на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,1 ПДК.

Шестого июля на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 2 ПДК;

в 13.00 и 19.00 там же концентрация формальдегида колебалась от 3 до 1,8 ПДК.

Седьмого июля в 7.00 ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация формальдегида составила 1,2 ПДК;

там же концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК;

в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 3 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Формальдегид – бесцветный газ с резким неприятным запахом, раздражает слизистые, является канцерогеном. В больших концентрациях вызывает отравление.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).