Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым грязным воздухом

Специалисты компании Finexpertiza подготовили неутешительный отчет о состоянии воздуха: на каждого жителя России в среднем приходится 152,5 кг вредных веществ в атмосфере.
Расчеты основаны на данных Росприроднадзора, учитывались передвижные (автомобили) и стационарные (например, заводы) источники выброса вредных веществ в атмосферу.
Всего в 2022 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,19 млн тонн загрязняющих веществ – это на 0,5%, или 106 тыс. тонн, меньше, чем в 2021 году.
Легче всего дышится жителям Дагестана (17,2 кг выбросов на человека), Кабардино-Балкарии (21,6 кг) и Севастополя (28,3 кг).
По абсолютной массе атмосферных загрязнений традиционно лидируют индустриализированные регионы, и Башкортостан в этом антирейтинге занимает седьмую строчку:
1. Красноярский край (2,83 млн тонн вредных веществ, что составляет 12,7% всех выбросов по стране);
2. Кемеровская область (1,66 млн тонн, 7,5%);
3. Ханты-Мансийский автономный округ (1,22 млн тонн, 5,5%);
4. Ямало-Ненецкий автономный округ (1,06 млн тонн, 4,8%);
5. Свердловская область (948,7 тыс. тонн, 4,3%);
6. Иркутская область (800,2 тыс. тонн, 3,6%);
7. Башкортостан (562,5 тыс. тонн, 2,5%);
8. Челябинская область (535,7 тыс. тонн, 2,4%);
9. Оренбургская область (487 тыс. тонн, 2,2%);
10. Алтайский край (483 тыс. тонн, 2,2%).
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