Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым грязным воздухом

Расчеты основаны на данных Росприроднадзора, учитывались передвижные (автомобили) и стационарные (например, заводы) источники выброса вредных веществ в атмосферу.

Всего в 2022 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,19 млн тонн загрязняющих веществ – это на 0,5%, или 106 тыс. тонн, меньше, чем в 2021 году.

Легче всего дышится жителям Дагестана (17,2 кг выбросов на человека), Кабардино-Балкарии (21,6 кг) и Севастополя (28,3 кг).

По абсолютной массе атмосферных загрязнений традиционно лидируют индустриализированные регионы, и Башкортостан в этом антирейтинге занимает седьмую строчку:

1. Красноярский край (2,83 млн тонн вредных веществ, что составляет 12,7% всех выбросов по стране);

2. Кемеровская область (1,66 млн тонн, 7,5%);

3. Ханты-Мансийский автономный округ (1,22 млн тонн, 5,5%);

4. Ямало-Ненецкий автономный округ (1,06 млн тонн, 4,8%);

5. Свердловская область (948,7 тыс. тонн, 4,3%);

6. Иркутская область (800,2 тыс. тонн, 3,6%);

7. Башкортостан (562,5 тыс. тонн, 2,5%);

8. Челябинская область (535,7 тыс. тонн, 2,4%);

9. Оренбургская область (487 тыс. тонн, 2,2%);

10. Алтайский край (483 тыс. тонн, 2,2%).