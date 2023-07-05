В Уфе зафиксированы выбросы изопропилбензола и формальдегида в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали в понедельник и во вторник, 3-4 июля.

Третьего июля на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) в течение всего дня и до 7.00 четвертого июля концентрация формальдегида колебалась от 1,2 до 2,1 ПДК.

Также в эти дни превышения ПДК по изопропилбензолу регистрировались на ПНЗ №5, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) и ПНЗ №17 (Гафури, 101) в диапазоне от 1,1 до 4,9 ПДК.

Это первые официально зарегистрированные выбросы в июле. В июне стабильно фиксировали по несколько выбросов в неделю.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Формальдегид – бесцветный газ с резким неприятным запахом, раздражает слизистые, является канцерогеном. В больших концентрациях вызывает отравление.