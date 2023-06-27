В Уфе ПДК изопропилбензола в воздухе была превышена в 4,9 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировалось четыре дня подряд, 21-24 июня.

– 21 июня в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 4,6 ПДК.

– 22 июня в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 4,9 ПДК;

в это же время там же концентрация сероводорода составила 2,3 ПДК.

– 23 июня в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,8 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 3,1 ПДК.

– 24 июня в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

С начала июня стабильно фиксируется по несколько выбросов в неделю.

– 19 июня в 7.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 2,6 ПДК;

в 19.00 там же концентрация диоксида серы составила 1,1 ПДК.

– 20 июня, в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация серово­дорода составила 3 ПДК.

– 11 июня в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 3,8 ПДК.

– Восьмого июня на на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 2,9 ПДК.

– Седьмого июня в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 2,9 ПДК.

– Шестого июня в 13.00 и 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода зафиксирована на уровне 4,8-4,3 ПДК;

в 13.00 и 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила зафиксирована на уровне 3,1-3,3 ПДК;

в 7.00 там же концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Диоксид серы токсичен в высоких концентрациях, вызывает першение в горле, насморк, кашель. В особо высокой концентрации может вызвать отек легких. Загрязнение воздуха серой происходит при выплавке металлов, сжигании угля, нефти и природного газа.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.