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Экология

В лесах Башкортостана прокладывают дороги

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Противопожарные работы проводятся в лесах республики по нацпроекту «Экология». Часть из них – обустройство дорог для проезда пожарной техники.

Сейчас противопожарное обустройство идет в лесах Зилаирского, Белорецкого, Нуримановского, Учалинского, Уфимского, Кугарчинского, Белебеевского, Кананикольского и Дуванского районов.

Уже проложено почти 27 км новых лесных дорог и отремонтировано 75 км существующих дорог, 37 км проинспектировано.

В пресс-службе Минлесхоза Башкортостана напомнили, что на территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим: за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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