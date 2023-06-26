В лесах Башкортостана прокладывают дороги

Противопожарные работы проводятся в лесах республики по нацпроекту «Экология». Часть из них – обустройство дорог для проезда пожарной техники.
Сейчас противопожарное обустройство идет в лесах Зилаирского, Белорецкого, Нуримановского, Учалинского, Уфимского, Кугарчинского, Белебеевского, Кананикольского и Дуванского районов.
Уже проложено почти 27 км новых лесных дорог и отремонтировано 75 км существующих дорог, 37 км проинспектировано.
В пресс-службе Минлесхоза Башкортостана напомнили, что на территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим: за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Комментарии (0)