В Башкортостане продлили особый противопожарный режим

Сегодня, 15 мая, должен был истечь срок действия особого противопожарного режима на территории республики. Пожарную обстановку обсудили на совещании в правительстве.
Председатель Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил о том, что ситуация с пожарами в республике остается напряженной, и предложил продлить режим «до особого распоряжения».
Так что в ближайшее время в Башкортостане запрещено будет разводить костры, сжигать мусор и траву и проводить другие пожароопасные работы.
Жителям рекомендуют ограничить посещение лесов и обустроить на участках емкости с водой.
Нарушившим требования пожарной безопасности в условиях особого режима грозит административная или даже уголовная ответственность, штрафы до 20 тыс. рублей за первое нарушение для граждан.
Комментарии (0)