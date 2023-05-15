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В Башкортостане продлили особый противопожарный режим

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Сегодня, 15 мая, должен был истечь срок действия особого противопожарного режима на территории республики. Пожарную обстановку обсудили на совещании в правительстве.

Председатель Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил о том, что ситуация с пожарами в республике остается напряженной, и предложил продлить режим «до особого распоряжения».

Так что в ближайшее время в Башкортостане запрещено будет разводить костры, сжигать мусор и траву и проводить другие пожароопасные работы.

Жителям рекомендуют ограничить посещение лесов и обустроить на участках емкости с водой.

Нарушившим требования пожарной безопасности в условиях особого режима грозит административная или даже уголовная ответственность, штрафы до 20 тыс. рублей за первое нарушение для граждан.

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