В Башкортостане продлили особый противопожарный режим

Председатель Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил о том, что ситуация с пожарами в республике остается напряженной, и предложил продлить режим «до особого распоряжения».

Так что в ближайшее время в Башкортостане запрещено будет разводить костры, сжигать мусор и траву и проводить другие пожароопасные работы.

Жителям рекомендуют ограничить посещение лесов и обустроить на участках емкости с водой.

Нарушившим требования пожарной безопасности в условиях особого режима грозит административная или даже уголовная ответственность, штрафы до 20 тыс. рублей за первое нарушение для граждан.