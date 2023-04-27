В Башкортостане зафиксировано 14 лесных пожаров

По данным на 27 апреля 2023 года произошло 14 лесных пожаров на общей площади 50 га, зафиксировали 731 случай горения сухой травы.

За последние сутки зафиксировали 62 пожара, из которых 49 случаев – это горение травы и мусора на общей площади 23 гектара. 11 пожаров произошло в жилом секторе, все они потушены.

На сегодняшний день по республике в шести муниципалитетах (Дюртюлинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский и Федоровский районы) объявлен четвертый класс пожароопасности.

Напомним, что до 15 мая в Башкортостане действует особый противопожарный режим: запрещено разводить костры практически повсеместно.