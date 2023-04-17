В Башкортостане запретили разводить костры в садах, лесах и на берегах рек и озер

Если в прошлом году первые природные пожары на территории республики были зафиксированы 19 апреля, то в 2023 из-за резкого потепления по состоянию на 17 апреля произошло уже пять возгораний. Ситуация вынуждает власти вводить особые меры.
С сегодняшнего дня, 17 апреля, в республике действует особый противопожарный режим. Он был введен указом Радия Хабирова до 15 мая.
В период действия особого противопожарного режима запрещено:
– посещать леса, если только ваша работа не связано с пребыванием в лесу;
– разводить костры и проводить пожароопасные работы в садах, на берегах рек и озер, землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях, землях запаса, вдоль дорог, на территориях городских и сельских поселений, предприятий и организаций, свалок и полигонов ТКО;
– складывать мусор, дерево и другие горючие материалы около лесных насаждений;
– запускать пиротехнику за пределами специальных площадок.
Для проверок соблюдения режима будут организованы рейды по местам отдыха и садовым зонам.
В условиях особого противопожарного режима существенно возрастают суммы штрафов: для граждан суммы составят 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц – 30-60 тыс. рублей, для предпринимателей – 60-80 тыс. рублей, для юридических лиц – 400-800 тыс. рублей.
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