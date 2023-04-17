В Башкортостане запретили разводить костры в садах, лесах и на берегах рек и озер

С сегодняшнего дня, 17 апреля, в республике действует особый противопожарный режим. Он был введен указом Радия Хабирова до 15 мая.

В период действия особого противопожарного режима запрещено:

– посещать леса, если только ваша работа не связано с пребыванием в лесу;

– разводить костры и проводить пожароопасные работы в садах, на берегах рек и озер, землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях, землях запаса, вдоль дорог, на территориях городских и сельских поселений, предприятий и организаций, свалок и полигонов ТКО;

– складывать мусор, дерево и другие горючие материалы около лесных насаждений;

– запускать пиротехнику за пределами специальных площадок.

Для проверок соблюдения режима будут организованы рейды по местам отдыха и садовым зонам.

В условиях особого противопожарного режима существенно возрастают суммы штрафов: для граждан суммы составят 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц – 30-60 тыс. рублей, для предпринимателей – 60-80 тыс. рублей, для юридических лиц – 400-800 тыс. рублей.