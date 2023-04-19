В Башкортостане с начала года произошло уже 540 природных пожаров

Как сообщает МЧС, с начала 2023 года на территории Башкортостана произошло уже 540 пожаров сухой растительности на общей площади более 532 га.

27 из них были зафиксированы за последние сутки, все ликвидировали.

Альшеевский, Архангельский, Бакалинский, Белокатайский, Бирский, Буздякский, Иглинский, Илишевский, Караидельский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Чишминский, Янаульский районы, а также города Уфа и Нефтекамск находятся в зоне с четвертым классом пожароопасности.

Как мы писали ранее, сейчас в республике действует особый противопожарный режим: запрещено разводить костры практически везде. Он был введен указом Радия Хабирова до 15 мая.