В Башкортостане возбуждено уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев

Природоохранная межрайонная прокуратура провела выездную проверку на территории Белорецкого района.

В Серменевском участковом лесничестве обнаружена незаконная рубка 16 сосен общим объемом более 55 куб. метров. Ущерб лесному фонду оценивается в 800 тыс. рублей.

По результатам проверки СК возбудил уголовное дело по части третьей статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Ранее мы писали о том, что по итогам 2021 года Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшим объемом незаконной вырубки леса. Рейтинг составил Рослесхоз.