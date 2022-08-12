Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшим объемом незаконной вырубки леса

Рослесхоз оценивает регионы по эффективности исполнения переданных полномочий в области лесного хозяйства с 2014 года. Анализ осуществляется по 36 критериям, разделенным на семь групп: обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическая деятельность.
Согласно рейтингу Рослесхоза за 2021 год:
– по площади лесных пожаров Башкортостан занял 18 место;
– по объему незаконной вырубки леса – шестое место.
По первым двум показателям республика вошла в «красную зону».
При этом по площади искусственного восстановления леса Башкортостан занимает восьмую строчку и в общем рейтинге осуществления переданных полномочий – 36 место из 82, оба показателя в «зеленой зоне», то есть работа оценивается Рослесхозом положительно.
Обращаясь к аутсайдерам рейтинга, а это 22 региона, руководитель Рослесхоза Иван Советников обвинил их в халатности и предложил помощь ведомства в решении проблем:
«Игнорирование результатов рейтинга недопустимо, по сути, последние места в нем – это неисполнение прямых обязанностей. Для качественного изменения ситуации мы предлагаем регионам, находящимся в хвосте рейтинга, совместно со специалистами Рослесхоза разработать "дорожную карту" с конкретными мероприятиями, направленными на повышение эффективности лесного хозяйства их субъекта», – заявил Советников.
Комментарии (0)