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Экология

В Уфе снова зафиксировано превышение ПДК этилбензола в воздухе

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об обнаружении в воздухе в Уфе превышения предельно допустимой концентрации вредного вещества.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в воскресенье, 31 июля.

На ПНЗ №17 (Гафури, 101) в 7.00 концентрация этилбензола составила 1,5 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Ранее в июле было зафиксировано два выброса:

– 25 июля в 13.00 на ПНЗ №17 концентрация кумола составила 1,4 ПДК.

– 20 июня на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) в 13.00 концентрация этилбензола составила 2,5 ПДК.

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