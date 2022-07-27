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Экология

В Уфе зафиксировано превышение ПДК кумола в воздухе

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отчиталось о проверках качества воздуха за последние несколько дней.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в понедельник, 25 июля.

В 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация кумола составила 1,4 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее мы писали о том, что 20 июля был зафиксирован крупный выброс этилбензола на ПНЗ №5.

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